يعقوب العوضي



حقق السالمية فوزا مثيرا على القادسية في انطلاقة مشوارهما في الدوري الممتاز لكرة اليد بنتيجة 27-25 في المباراة التي دارت بينهما أمس الأول، حيث شهدت المباراة ندية وقوة منذ بدايتها إذ تبادل طرفا اللقاء السيطرة على مجريات اللعب وتميز الجهاز الفني لـ «السماوي» بقيادة المدرب السعودي فاضل السعيد بقراءته الجيدة للأحداث خاصة أنها المهمة الرسمية الأولى له مع الفريق وليعلن عن دخوله السباق على المنافسة على منصات التتويج واستعداده الذهني والفني لها.



وفي مباراة ثانية، فاز كاظمة على القرين بنتيجة 30-24، حيث شهدت أيضا المهمة الأولى لمدرب القرين راتكو دوكوفيتش المونتينيغري والذي تعامل مع معطيات المباراة باحترافية ولكن خبرة مروان رجب مدرب كاظمة كانت الحاسمة في نهاية اللقاء.



فوز أول لخيطان واليرموك بالأولى



وفي منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز خيطان على الشباب 30-23 وكسب أول نقطتين في مشواره للصعود إلى الدوري الممتاز، بينما فاز اليرموك على الساحل بنتيجة 24-20 وربح أول نقطتين له.



فرانكيس وهيرنالديز إلى الوحدة



من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة نادي الكويت على إعارة محترفيه آنخيل هيرنالديز الكوبي وفرانكيس مارزو القطري إلى نادي الوحدة السعودي للمشاركة في بطولة القارات (سوبر جلوب) والتي تنطلق 5 أكتوبر الجاري في مدينة جدة بالسعودية.