أعلن مجلس إدارة نادي الجهراء إسقاط عضوية أعضاء اللجنة الانتخابية بالنادي بجلسته المنعقدة 26 أغسطس الماضي، لافتا إلى أن مخاطبة الهيئة العامة للرياضة بشأن إسقاط عضوية أعضاء اللجنة وهم: تركي مكمي وصالح سودان وماطر محمد مسير، إذ لفت مجلس الإدارة إلى أن اللجنة تعتبر في حكم المنحلة ولا يوجد أي اثر لتحركاتها الأخيرة بشأن الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، كما اعلن مجلس الإدارة إسقاط عضوية عضو مجلس الإدارة حسن فرحان الشمري (الصادر به قرار قبل عام) عملا بنصوص النظام الأساسي للنادي، حيث تمت إحاطة الهيئة علما بتلك القرارات مع ما يترتب عليها من آثار.