يحيى حميدان



بات المحترف الغيني سيدوبا سوما قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع نادي الكويت عقب قرار الاستغناء عن المحترف الأوزبكي ساردار راشيدوف لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.



وحجز سيدوبا (30 عاما) رحلته إلى البلاد، حيث ينتظر أن يصل خلال يومين لتوقيع عقد الانضمام الى الفريق والدخول مباشرة في التدريبات قبل خوض غمار بطولة كأس الاتحاد «التنشيطية»، وهي فرصة رائعة بالنسبة للجهاز الفني وسيدوبا لمنحه الوقت الكاف للانسجام مع زملائه الجدد.



وخاض سيدوبا، الذي مثل منتخب غينيا في 34 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، تجربة احترافية في الدوري الكويتي بصفوف القادسية في موسم 2015-2016، قبل أن ينتقل إلى سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وأخيرا بارتيزان بلغراد الصربي الذي استغنى عن خدماته بالتراضي قبل أيام بسبب خلافات بين اللاعب ومدرب الفريق أليكسندر ستانويفيتش.



وفي هذا الشأن، قال سيدوبا في تصريحات إعلامية إن المدرب ستانويفيتش لم يكن يريده منذ وصوله، مضيفا: «عندما تسأله وسائل الإعلام عني يلقي باللوم علي.. لم ترغب الإدارة في الاستغناء عني ولكنهم رضخوا في النهاية لموقف المدرب»، فيما كشفت مصادر إعلامية أن قرار استغناء إدارة بارتيزان بلغراد عن سيدوبا يأتي لأسباب تأديبية.