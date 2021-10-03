هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مع نظيره بيليكن الغابوني 3-3 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في مدينة اسطنبول التركية، وسجل أهداف «الأشاوس» جاي ديمبلي (هدفين) وفواز الرشيدي، وستكون ثاني مباريات الفحيحيل مع فريق نادي مالتيبا التركي، على أن يعود الفريق إلى البلاد في 11 الجاري قبل مواجهة التضامن في أولى مبارياته في بطولة كأس الاتحاد، علما انه يلعب في المجموعة الثانية إلى جانب أندية القادسية، النصر، التضامن والصليبخات.



وأشاد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني بالتزام اللاعبين في التدريبات الصباحية والمسائية على حد سواء، مضيفا لـ «الأنباء»: «يسير المعسكر وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، واللاعبون جميعا حريصون على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعسكر، قبل خوض كأس الاتحاد والدوري الممتاز، ولا توجد إصابات بين أعضاء الفريق، باستثناء منور المطيري الذي يعاني من إصابة خفيفة».

وقد خصص العدواني الفترة الصباحية لتقوية العضلات، وزيادة الأحمال البدنية، فيما يركز على الجانب التكتيكي، وزيادة الانسجام الفني بين اللاعبين في الفترة المسائية.



ويغيــب عــن معسكــر الفحيحيل الإيفواري سيدريك هنري، والبرازيليان لويز فرنانديز، واليسن مايا، حيث تستكمل إجراءات الإقامة الخاصة بهما، ويتوقع انضمامهما إلى الفريق خلال اليومين القادمين.