يحيى حميدان



مازالت إدارة نادي خيطان تنتظر توقيع لاعب خط الوسط طلال الأنصاري على العقد المقدم له، وذلك للحفاظ عليه وعدم انتقاله إلى ناد آخر في ظل حرية انتقالات اللاعبين حاليا عقب إلغاء المادة التي تقضي بتسجيل اللاعب الحاصل على بطاقته الدولية كـ «محترف أجنبي» وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام اللاعبين الراغبين في الاستفادة الفنية والمادية.



وحصلت إدارة «الأحمر والأسود» على موافقة الأنصاري على العرض المقدم له، إلا أن اللاعب لم يوقع حتى اللحظة على العقد الجديد، حيث ينتظر أن يتم التوقيع خلال الأسبوع الجاري.



هذا، ورحل المهاجم الدولي فواز المبيلش عن خيطان في الأسبوع الماضي بعدما وقع مع صلالة العماني الذي طلب بطاقته الدولية مع وجود تكهنات بانتقاله إلى القادسية يناير المقبل خلال الانتقالات الشتوية.



في حين، بات المدافع أحمد سمير على أعتاب الرحيل عن الفريق بعدما حصل على بطاقته الدولية في الأيام الماضية، علما ان اللاعب منقطع عن التدريبات منذ انطلاقها في يوليو الماضي وهو ما أجبر إدارة الفريق على إيقافه.



وسيخوض خيطان مباراة تجريبية أمام الشباب بعد غد الثلاثاء على ستاد ناصر العصيمي، وذلك في ظل عدم مشاركة الفريقين في الجولة الأولى من مسابقة كأس الاتحاد «التنشيطية».