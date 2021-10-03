ضمن جهود مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس لتوسيع قاعدة المشاركين في اللعبة، وإفساح المجال أمام جميع فئات وشرائح المجتمع لممارستها والاهتمام بالمواهب ورعايتها، استقبل رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله، الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، ورئيس اللجنة البارالمبية ناصر العجمي، والأمين العام للجنة البارالمبية شريفة الغانم، ورئيس مجلس إدارة نادي الإرادة للمعاقين دعيج الهاجري، حيث تناول اللقاء سبل التعاون والدعم وتهيئة كافة الأجواء من أجل انطلاق مسيرة رياضة تنس الكراسي المتحركة داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس بالتعاون مع أكاديمية رافال نادال الكويت.



واتفق المجتمعون على التنسيق المتواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، للتجهيز والإعداد وتذليل كافة العقبات التي تواجه انطلاق اللعبة في أسرع وقت، حيث سيتم تحديد الموعد الخاص ببدء ممارسة اللعبة داخل مجمع الشيخ جابر العبدالله، من خلال مؤتمر صحافي مشترك يجمع الاتحاد الكويتي للتنس وأكاديمية رافال نادال الكويت واللجنة البارالمبية الكويتية والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين سيتم الإعلان من خلاله عن كافة التفاصيل.