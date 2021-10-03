هادي العنزي



يخوض ممثلا الكويت فريقا الكويت واليرموك مواجهتين صعبتين في البطولة العربية للأندية الـ 33 لكرة السلة اليوم في المرحلة قبل الأخيرة لدور المجموعات المؤهل لربع النهائي، حيث يلتقي الكويت مع نظيره الغرافة القطري، فيما يصطدم اليرموك بفريق الزهراء التونسي أحد المرشحين لنيل اللقب العربي.



وقد تمكن الكويت بطل البطولة الخليجية في نسختها الأخيرة من الفوز في المواجهتين اللتين خاضهما أمام البطائح الإماراتي (112-60)، والمنامة البحريني (93-90) تواليا، بينما تمكن اليرموك من تسجيل فوزه الأول في البطولة بتغلبه على نظيره اليوناني السوداني 106-55 نقطة في ثاني مبارياته، بعد خسارته أمام الوكرة القطري في أولى مبارياته 80-58.



وقد حصلت جميع الفرق المشاركة في البطولة على راحة أمس، على أن تقام اليوم 4 مواجهات، بالإضافة إلى مواجهتي الكويت واليرموك، حيث يلتقي اليوناني السوداني مع الشارقة الإماراتي، والفتح السعودي مع الزهراء التونسي، والمنامة البحريني والغرافة القطري، فيما يجمع آخر اللقاءات الأهلي المصري ووداد بوفارك الجزائري.