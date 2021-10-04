مبارك الخالدي



يدشن منتخبنا الأولمبي الليلة مشواره في بطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 سنة عندما يلتقي نظيره اليمني على ستاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر ويسبق المباراة اللقاء الذي يجمع بين منتخبي الأردن وعمان، إذ تقام المباراتان لحساب منافسات المجموعة الأولى من البطولة.



وبحسب نظام البطولة يتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ 3 بالإضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان إلى المربع الذهبي للبطولة.



واستعد «الأولمبي» لخوض منافسات البطولة بعد فترة إعداد طويلة ومتنوعة بين تجمعات قصيرة محلية وخارجية ومعسكر أقيم في تركيا تم خلالها اللعب عدة مباريات دولية كان الهدف منها تصفية قائمة اللاعبين والاستقرار على نخبة لافتة منهم أظهرو إمكانات عالية مع أنديتهم والمنتخب الأول.



ويسعى الأزرق الى تحقيق بداية مثالية في ظهوره الرسمي الأول لكسب المزيد من الثقة التي يحتاجها اللاعبون خصوصا في هذه المرحلة وكسب أقصى استفادة ممكنة من مشاركته في الدورة استعدادا لخوض الاستحقاق الأهم وهو التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس آسيا تحت 23 سنة في طشقند 2022، إذ من المقرر أن يستضيف منتخبنا منافسات مجموعته الرابعة التي تضم منتخبات السعودية وبنغلاديش وأوزبكستان خلال الفترة من 23 الجاري حتى 31 منه.



واختار الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس ومساعديه الوطنيين محمد العزب وطارق الخليفي قائمة من 23 لاعبا لخوض منافسات الدورة وهم: خالد العجاجي وعبدالعزيز البحر وعبدالرحمن كميل لحراسة المرمى واللاعبون عثمان الشمري وناصر فالح ويوسف عايض ومبارك الغنيمي وخالد صباح ويوسف الحقان وحمد القلاف ومهدي دشتي وبندر السلامة وسلمان البوص وجاسم عتيق وراشد الدوسري وعبدالعزيز ناجي وفواز مبيلش وعيد الرشيدي وعلي عبدالرسول وطلال القيسي وحسين اشكناني وفهد زياد ومحمد ربيع.

المجموعات



وأوقعت القرعة الأزرق في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات اليمن وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وفلسطين ولبنان والعراق بينما حلت بالمجموعة الثالثة منتخبات السعودية والبحرين وسورية.