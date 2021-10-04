يحيى حميدان



تقدمت ادارة نادي القادسية بكتاب رسمي إلى نظيرتها في العربي للحصول على موافقتها حول تبادل إقامة مباراتي «الديربي» في دوري «stc» الممتاز بسبب اعتزال اللاعب صالح الشيخ.

وطلبت إدارة «الأصفر» إقامة مباراة «الديربي» المقررة بالجولة الثانية من الدوري لتقام على ستاد صباح السالم، على أن يستضيف ستاد محمد الحمد مواجهة القسم المقررة في الجولة الـ11 حتى يتسنى للشيخ اقامة مباراة اعتزاله والتحضير لها بشكل كاف.

الى ذلك، اقتربت إدارة «الأصفر» من التعاقد مع محترف أجنبي يشغل مركز الارتكاز من الجنسية العاجية بناء على رغبة المدرب الجزائري خير الدين مضوي في حاجته للاعب يقوم بالأدوار الدفاعية في خط الوسط بعد رحيل كل من سلطان العنزي إلى العربي ورضا هاني إلى كاظمة.



هذا، وواصل الفريق تدريباته اليومية بحضور جميع اللاعبين المتواجدين باستثناء غياب المنضمين لصفوف المنتخب الأولمبي وكذلك المدافع علي فايز لانضمامه لمنتخب بلاده العراق ولورانس تراشي الذي التحق بمنتخب بلاده ألبانيا، حيث استعد لخوض لقائه الأول أمام الصليبخات بكأس الاتحاد المقرر لها اليوم ضمن المجموعة الثانية.