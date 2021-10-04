ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم بطولة كأس الاتحاد وهي أولى بطولات الموسم الحالي 2021-2022 حيث تعتبر من البطولات التنشيطية قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز والدرجة الأولى في 3 و6 نوفمبر المقبل، حيث ستقام اليوم 3 مباريات، إذ يستهل القادسية مشواره في البطولة بلقاء الصليبخات على ملعب مبارك العيار بنادي الجهراء، فيما يلتقي العربي مع برقان على ملعب نادي الساحل، وفي مدينة الاحمدي يلتقي كاظمة مع الساحل على ملعب نادي الشباب.



يذكر انه تم تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات، إذ تضم الأولى فرق العربي وكاظمة والشباب والساحل وبرقان بينما تضم المجموعة الثانية القادسية والنصر والفحيحيل والتضامن والصليبخات فيما تجمع المجموعة الثالثة الكويت والسالمية وخيطان واليرموك والجهراء، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى وصاحب أفضل مركز ثان إلى المربع الذهبي للبطولة.



ويدخل القادسية البطولة بمعنويات عالية بعدما حقق في الأسبوع الماضي فوزا ثمينا على خصمه اللدود العربي بهدف لمدافعه العراقي الجديد علي فائز في مباراة جماهيرية شغلت وسائل الإعلام لعدة أيام، وبات «الأصفر» مكتمل الصفوف بوجود عناصر ذات خبرة دولية قادرة على تحقيق النتائج المرجوة، فيما يلعب الصلبيخات استعدادا لخوض دوري الدرجة الأولي وبلا شك ستكون مهمته صعبة اليوم.



وفي مباراة العربي وبرقان، فالأخضر مرشح قوي لاعتلاء صدارة مجموعته وقد استأنف تدريباته بإشراف مدربه لكرواتي انتي ميشا وشهدت مشاركة سيف الحشان وعبدالرحمن الشرهان بعد وصول بطاقتهما الدوليين فيما يسعى برقان لتحقيق نتيجة طيبة أمام خصم قوي.



وفي مباراة كاظمة والساحل فإن «البرتقالي» مؤهل للمنافسة على الصدارة في مجموعته الأولى بعدما قدم مستوى ممتازا في مسابقة كأس سمو الأمير وخرج بصعوبة أمام الكويت، فيما يسعى الساحل لتفادى الخسارة في أول مباراة له في المجموعة.