وقعت إدارة نادي اليرموك عقود الخماسي المحترف الأجنبي لفريق كرة القدم لتنهي بذلك هذا الملف المحترفين ذلك بحضور رئيس النادي فهد غانم وأمين السر أحمد الجاركي.



وقال عضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة إبراهيم الرومي إن اللاعبين الخمسة الذين تم التعاقد معهم، هم: لاعب الوسط المالي ماكان سامبالي، والمدافع الإيطالي غوستافو كاربونيري والكولمبيان لاعب الوسط كارلوس غوميز والمدافع داروينغ جوهان وكذلك المهاجم البرازيلي رافاييل اوليفيرا.



وأكد الرومي أن الجهاز الفني يعول على الخماسي المحترف لقيادة الفريق الى تحقيق نتائج إيجابية في المسابقات المحلية وتقديم مستوى مميز يضمن من خلاله البقاء في الدوري الممتاز، مشيرا الى أن العناصر الموجودة في الفريق ستمنح الفريق ثقة أكبر.



وتقدم الرومي بالشكر إلى المتعهدين الليبي عبدالحفيظ العقوري والكويتي حمد السالم على ما بذلاه من جهود في التنسيق مع إدارة النادي وإنهاء إجراءات وعقود اللاعبين المحترفين بأسرع وقت ممكن.



وبين الرومي أن الفريق مازال يواصل تحضيراته للموسم الجديد، من خلال تدريباته اليومية، بقيادة مدربه الوطني أحمد حيدر، لافتا إلى ان «أبناء مشرف» أصبحوا جاهزين لخوض أول مباراة في كأس الاتحاد أمام السالمية غدا الثلاثاء.