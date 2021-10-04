يعقوب العوضي



يواصل الفريق الاول للكرة الطائرة في نادي الكويت تدريباته اليومية في معسكره المقام في تركيا استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والذي ينطلق أواخر الشهر الجاري.



من جانبه، أكد مدير الفريق منصور الشمري ان الجهازين الإداري والفني واللاعبين يقومون بكل ما يمكن للوصول إلى افضل حالة جاهزية.



وقال: «لدينا كوكبة من النجوم قادرون على ترجمة فكر المدرب على ارض الواقع، ومجلس ادارة العميد لم يبخل في تلبية احتياجات اللاعبين واللعبة».



وفي إطار متصل، ألغيت البطولة الحادية والعشرون للأندية العربية للسيدات للكرة الطائرة التي كان مقررا أن يستضيفها نادي سلوى الصباح خلال الفترة من 13 حتى 24 الشهر الجاري.



وجاء ذلك بناء على قرار الاتحاد العربي للعبة لعدم وصول عدد الفرق التي تقدمت رسميا للمشاركة في البطولة للحد الأدنى طبقا لوائح مسابقات الاتحاد العربي للعبة، حيث تقدمت 3 أندية من 3 دول فقط.



وأكد أمين سر الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة مدير البطولة العربية للسيدات عبدالله الغرير أنه سيقوم بالتنسيق مع إدارة نادي سلوى الصباح والاتحاد العربي للكرة الطائرة والاتحادات الإقليمية للعبة لتحديد موعد جديد للبطولة يشارك فيه اكبر عدد ممكن من أندية السيدات في المنطقة العربية.