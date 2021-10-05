هادي العنزي



أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية استعداداته لبدء الموسم الكروي بأفضل طريقة ممكنة، وإن عابت تحضيراته تلك الإصابات التي لاحقت الفريق، بدءا من البرازيلي دوغلاس الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي بمعسكر الدوحة في أغسطس الماضي، وانتهاء بغياب لاعب الوسط محمد الهويدي لإصابة في الكاحل، مرورا بالمدافعين مساعد ندا، وأحمد عبدالغفور وفهد المجمد، الذين يستعيدون تعافيهم تدريجيا، وبدأوا بالتدريبات بمراحل مختلفة، وفقا لتحسن إصاباتهم، كما يفتقد السماوي جهود ثلاثي المنتخب الأولمبي مبارك الفنيني ومهدي دشتي وحمد القلاف.



وأبدى مدير «السماوي» بدر الخالدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» رضاه التام عن تحضيرات الفريق، بدءا من المرحلة الأولى، ومرورا بالمعسكر التدريبي، وانتهاء بالمرحلة الأخيرة، مضيفا: نأخذ المشاركة في بطولة كأس الاتحاد على محمل الجد، ونسعى للمنافسة، والحصول على أفضل نتيجة ممكنة، تعزيزا لثقافة الفوز بين اللاعبين، خاصة وأن الفريق يغلب عليه الطابع الشبابي، وكذلك لتكون بمنزلة تحضير نهائي لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وأشاد الخالدي بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية، والتوجيهات الفنية للمدرب التونسي حاتم المؤدب، وقال: «نأمل أن تظهر أولى بطولات الموسم الحالي أفضل ما في الفريق، وما يضمه من عناصر متميزة في مختلف المراكز، ومدرب مجتهد، وفيما يتعلق بالمحترف البرازيلي دوغلاس دا سيلفا، فإن إدارة إدارة النادي باشرت بإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء عملية جراحية له».