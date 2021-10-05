أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة علي الدبوس ثقته الكبيرة في قدرة رئيس الاتحادين القطري والعربي لكرة الطاولة خليل المهندي على قيادة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة.

تصريح الدبوس جاء على هامش انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة التي زكت القطري خليل المهندي رئيسا للاتحاد بالإضافة إلى تزكية الدبوس عضو في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للعبة خلال الدورة الانتخابية من (2021 - 2025)، كما أعرب الدبوس لـ «كونا» عن ثقته الكبيرة في قدرة المهندي على تقديم إضافة جديدة للاتحاد الآسيوي للعبة.

وأصبح المهندي أول عربي يتولى رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة منذ تأسيسه في العام 1972 وسادس رئيس للاتحاد الآسيوي على مر تاريخه.