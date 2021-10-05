يعقوب العوضي



تقام مباراتان اليوم ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيلتقي القادسية (بلا نقاط) مع القرين (نفس الرصيد) في 5.30 مساء بينما تتجه الأنظار إلى مواجهة العربي (نقطتان) مع السالمية (الرصيد ذاته) في 7.30.

ففي لقاء القمة، يأمل العربي والسالمية في الانفراد بصدارة الترتيب العام ولو مؤقتا، إذ يقود «الأخضر» المدرب الكرواتي نيناد كليايتش الكرواتي ومحترفاه الإيراني سجاد استكي والأوكراني بوينينكو، وفي المقابل لدى «السماوي» أيضا كل من التونسيين محمد رضا وأنور بن عبدالله ويقوده المدرب السعودي فاضل بن سعيد الذي فاجأ الجمع بالجولة الأولى بفوزه على القادسية أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

من جهة أخرى، يسعى القادسية لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام السالمية (25-27)، فيما يتطلع القرين أيضا لتعويض الخسارة أمام كاظمة (30-24)، حيث يتسلح «الأصفر» بقيادة المدير الفني وليد سالمين والمدرب الوطني أمجد مقبل بالمحترفين البحريني محمد حبيب ومواطنه أحمد المقابي، فيما يقود القرين المدرب المونتينيغري راتكو دوكوفيتش ويعول على محترفيه التونسي محمد الجيلاني ونيفين من البوسنة.



وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى على صالة الشهيد فهد الأحمد بقر اتحاد اليد في الدعية تقام أيضا مباراتين ففي الأولى يتواجه الصليبخات (نقطتان) مع النصر (نقطتان) في 5.30 مساء بينما في المباراة الثانية يلتقي اليرموك (نقطتان) مع التضامن (دون نقاط) في 7.30.