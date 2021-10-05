يعقوب العوضي



أقيمت قرعة بطولات الموسم المقبل لاتحاد الكرة الطائرة مساء أول من امس في مقر الاتحاد بضاحية صباح السالم في مجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث وضعت قرعة الكأس القادسية على رأس المجموعة الأولي كونه بطل الدوري في آخر نسخة إلى جانب كل من العربي، الجهراء، الشباب، التضامن واليرموك، فيما جاء الكويت بطل النسخة الماضية من كأس الاتحاد على رأس المجموعة الثانية بجانب كاظمة والساحل وبرقان والصليبيخات، حيث ستنطلق البطولة في 23 أكتوبر الجاري.



من جانب آخر، تنطلق بطولة الدوري مطلع نوفمبر المقبل إذ أسفرت القرعة الجولة الأولى من «الممتاز» عن مواجهة قوية بين الكويت والقادسية وأيضا مواجهه التضامن مع برقان والجهراء مع العربي، بينما يلعب في الدرجة الأولي الشباب مع الساحل واليرموك مع منتخب الشباب.



كما جرت مراسم قرعة بطولة الدوري لجميع المراحل السنية، وهي: الأشبال تحت 15 سنة والناشئين تحت 17، والشباب تحت 20 سنة.



وأشرف على مراسم القرعة رئيس الاتحاد د.عبد الهادي الشبيب وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدريب المنتخبات الوطنية بدر الكوس وأعضاء لجنة المسابقات بالاتحاد د.مشعل رمضان وعارف الصبيحي في حضور ممثلي معظم الأندية.