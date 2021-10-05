يحيى حميدان



تعاقدت إدارة نادي برقان مع المحترف التونسي فراس الماجري (23 عاما) لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد الاستغناء عن البرازيلي جاردسون ألميدا «بولاكو» بالتراضي.



ويشغل الماجري، الذي يخوض تجربته الاحترافية الخارجية الأولى خارج بلده تونس بعدما مثل فرق الملعب التونسي واتحاد تطاوين والافريقي، مركز الجناح الأيمن وصانع الألعاب، علما بأنه وقع عقد انضمامه لـ «الذهبي» أمس ويتبقى فقط تسجيله في كشوف اتحاد الكرة اليوم بالساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات.



وفضل الجهاز الفني لبرقان بقيادة المدرب أنور يعقوب الاستغناء عن جاردسون لعدم ظهوره بالمستوى المأمول أمام القادسية في ربع نهائي كأس سمو الأمير، وكذلك الأمر في المباراتين التجريبيتين اللتين خاضهما الفريق أمام النصر واليرموك، وهو ما عجل برحيله.



وتضم صفوف «الذهبي» حاليا الرباعي الأجنبي التونسي رامي أبوشنيبة والنيجيري شيبوزي باول والبرازيليين اوتافيو هينريك ووليام رودريغيز، بالإضافة إلى الماجري المنتظر وصوله إلى البلاد خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من إجراءات استخراج تأشيرة الدخول «الفيزا».