مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم 0-4 من نظيره الإماراتي، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما عصر أمس على ملعب الاتحاد الإماراتي ضمن معسكره القصير المقام هناك حاليا.

ولم يقدم «الأزرق الصغير» ما يشفع له طوال شوطي المباراة التي سيطر عليها «الأحمر» الإماراتي الشقيق المتفوق بدنيا وفنيا، والذي حظي بفترة إعداد مميزة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددا غدا في لقاء ودي ثان، حيث يستعد المنتخبان لخوض الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة غرب آسيا التي من المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال الفترة من 14 حتى 24 الجاري.