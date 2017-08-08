أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن اختتام المعسكر التدريبي لأكاديمية VIVA ريال مدريد لكرة القدم في مدينة مدريد.

وشمل البرنامج التدريبي ورش عمل وأنشطة تثقيفية تمحورت حول أفضل المهارات الفنية، وتقنيات المناورة والهجوم ومختلف أساليب لعب كرة القدم، والتمارين الموجهة.



كما ركز البرنامج على جوانب فنية عديدة مثل المراوغة، وتمرير الكرة، والالتفاف، والتسديد.

وفي اليوم الأخير من إقامتهم في مدريد قام اللاعبون بزيارة ملعب سانتياغو برنابيو، حيث اطلعوا عن كثب على التاريخ الذهبي لنادي ريال مدريد.



وبهذه المناسبة، قال عبدالرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA: «نفخر بجميع اللاعبين الكويتيين الذين التحقوا بالمعسكر التدريبي وبرهنوا على مهارات مميزة وعالية في لعبة كرة القدم.



لقد شاركنا لاعبينا هذه التجربة الفريدة منذ بداية رحلتهم وكنا العون والسند لهم خلال فعاليات المعسكر، ونأمل أن يواصلوا مسيرتهم الرياضية نحو المزيد من النجاح والتألق».



وأضاف: «ستواصل VIVA دعم أبناء الكويت الشباب الرياضيين ومؤازرتهم لتحقيق حلمهم وبلوغ أهدافهم».