يعقوب العوضي

تعادل فريق كرة اليد بنادي القرين مع اليرموك ٢٣-٢٣ في المباراة التي أقيمت مساء أول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري الدمج، ورفع اليرموك رصيده الى ٧ نقاط فيما أصبح رصيد القرين ٤ نقاط.

من جانبها، احتفت ادارة نادي كاظمة باللاعبين المفرج عنهم مؤخرا على خلفية احداث مباراة الفريق مع العربي في الجولة الرابعة، حيث أقامت ادارة «السفير» حفل عشاء كرر فيه اللاعبون اعتذارهم عن تصرفاتهم في تلك الأحداث وعاهدوا ادارة النادي بأنها لن تتكرر في المستقبل، واللاعبون هم سالم عبدالسلام، ومهدي القلاف، وابراهيم الامير، وناصر بوخضرا واحمد مراد.

«جراحية» لنجم

من جهة أخرى، أجرى لاعب الفحيحيل عبدالعزيز نجم عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وكشفت التقارير الطبية حاجته للجوء الى الراحة التامة لثلاثة أسابيع على أقل تقدير وممارسة تمارين العلاج الطبيعي بعدها مباشرة لفترة لا تقل عن ٣٠ يوما.