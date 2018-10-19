اليوسف: سنبذل جهدنا لتسهيل تفرغ اللاعبين





عبدالعزيز جاسم - الدوحة - فريد عبدالباقي

كرم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مساء أمس لاعبي الأزرق الأولمبي بعد حصوله على لقب البطولة الدولية «عودة الأولمبي» التي اختتمت الثلاثاء الماضي. حيث حصل كل لاعب على 1500 دولار.



كما قام الاتحاد بتكريم رابطة مشجعي الأزرق خلال الحفل.



حضر الحفل رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ونائب الرئيس أحمد عقلة والأمين العام د.محمد خليل.



وقال اليوسف خلال الحفل ان المنتخب ادى بالشكل المطلوب خلال البطولة في ظل الاهتمام والدعم الفني من قبل الجهاز الفني والعمل الإداري المميز من قبل ادارة المنتخب، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تتشابه كثيرا مع ظروف التأهل الى اولمبياد برشلونة بسبب فترة الإيقاف لمدة أكثر من سنتين.



وأكد اليوسف أن اتحاد الكرة سيبذل جهده من أجل تسهيل تفرغات اللاعبين في الفترة المقبلة وذلك من خلال التواصل مع الهيئات والوزارات والجامعات المعنية، مشيرا الى الدعم الكبير من قبل مجلس الوزراء للرياضة الكويتية.



وحث اليوسف اللاعبين على التركيز في التدريبات والمباريات والالتزام بالتعليمات الفنية والإدارية متمنيا تكرار مشهد الأولمبياد وأن يتأهل الأزرق إلى أولمبياد طوكيو 2020.



وذكر اليوسف ان الاتحاد لن يدخر جهدا او يتأخر عن دعم المنتخب حتى تحقيق الهدف الأسمى وهو التأهل لأولمبياد طوكيو.



من جهته، شكر مدير المنتخب الأولمبي حسين فاضل مجلس ادارة الاتحاد على الاهتمام، مبينا ان التكريم يأتي ليضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع سواء جهازين فني وإداري او لاعبين.



ومن جهة أخرى، وجه الاتحاد القطري لكرة القدم دعوة إلى منتخبنا الوطني الأولمبي للمشاركة في الدورة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة منتخب قطر ومنتخبين من القارة الأوروبية، ضمن خطط إعداد منتخبي الكويت وقطر للمشاركة في تصفيات أمم آسيا تحت 23 سنة في نسختها الرابعة والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 26 يناير 2020 والتي ستكون مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وستقام في الفترة من 18 حتى 26 مارس المقبل.



واستضافت سلطنة عمان النسخة الأولى في بداية 2014، كما استضافت قطر النسخة الثانية عام 2016، والصين في بداية عام 2018، في حين لم يتم الاستقرار على البلد الذي سيحتضن النسخة الرابعة في ظل التنافس بين عدة دول عربية منها الإمارات والبحرين ولبنان ودول من غرب وشرق ومنطقة الآسيان، ومن المتوقع أن يتم تحديد البلد المضيف في كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر الجاري.



وقبل ذلك سيتم إجراء القرعة على أن تكون التصفيات في مارس المقبل، وسيتم تحديد مستويات القرعة بناء على نتائج مباريات بطولة الصين الأخيرة وسيتم فصل منطقة غرب القارة عن شرقها بواقع 5 مجموعات في كل منطقة ويتأهل الأول للنهائيات مباشرة، بالإضافة الى أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني.



وقد حل الأزرق الأولمبي في المستوى الرابع لمنطقة غرب آسيا بجانب منتخبات تركمانستان ونيبال وبنغلاديش وأفغانستان.



يذكر أن منتخبنا الأولمبي توج الثلاثاء الماضي، بلقب بطولة الدورة الودية (عودة الأولمبي) بمشاركة منتخبي البحرين والسعودية استعدادا للتصفيات الآسيوية المقبلة، وذلك بعد فوزه على شقيقه السعودي 4-2.



وكان منتخبنا قد خسر في اللقاء الافتتاحي أمام شقيقه البحريني 1-2، فيما فاز الأولمبي السعودي على شقيقه البحريني 2-0.



هذا، وأكد رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة علي الديحاني أن إعداد أزرق الأولمبي لتصفيات آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 يتضمن المشاركة في الدورة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة، مضيفا أن الدورة الودية بالدوحة ستكون المحطة الرئيسية لمنتخبنا الوطني للتصفيات الآسيوية والتي ستقام إحدى مجموعاتها في الكويت في شهر مارس المقبل، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.