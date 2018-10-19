عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ظاهر العدواني لـ «الأنباء» ان الفريق استعاد جميع عناصره قبل مواجهة الكويت في الجولة السادسة من دوري VIVA الممتاز بعد غد، وقد شارك جميع اللاعبين في التدريبات التي أقيمت أمس باستثناء المصاب أحمد عتيق، مشيرا الى أن فترة التوقف الأخيرة «فيفا دي» شهدت غياب ٨ لاعبين عن الفريق نظرا لانضمام عدد منهم لصفوف الأزرق الاولمبي والأول بالاضافة الـــى انضمام البحرينيين سيد عدنان وسيد مهدي لمنتخب بلادهما وقد عادا اول من امس وانخرطا مع الفريق.

وأضاف ان العنابي خاض مواجهة ودية واحدة كانت أمام الاولمبي البحريني وخسرها الفريق ١-٢ وشارك فيها عدد من اللاعبين ممن لم يشاركوا في الفترة الماضية كما شارك عدد من لاعبي شباب النصر. وبين العدواني أن النصر سيدخل مواجهة المتصدر الكويت من أجل الفوز وتحقيق الـ ٣ نقاط للبقاء ضمن فرق الصدارة على الرغم من قوة المنافس وامتلاكه عناصر مميزة لكن لدينا الثقة بلاعبي العنابي بتصحيح المسار. وختم العدواني تصريحه بالقول: اننا خسرنا عددا من النقاط في الجولات الماضية وكان من المفترض عدم خسارتها، لذلك قمنا بمشاهدة عدد من المباريات للوقوف على السلبيات لتفاديها وتصحيحها والتركيز على الإيجابيات وتطويرها من خلال التدريبات.