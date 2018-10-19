هادي العنزي

ضربت الإصابات عددا غير قليل من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل، خلال فترة التوقف الدولي (FIFA DAY)، حتى أضحت الخيارات محدودة لدى الجهاز الفني بقيادة السوري ماهر البحري أمام القادسية الأحد في الجولة السادسة للدوري الممتاز، حيث يخضع المحترف الأردني منذر أبوعمارة لفحص طبي اليوم لمعرفة مدى تضرر عضلة الفخذ الأمامية، والراحة التي يحتاج اليها من أجل إتمام علاجه، فيما أصبح سالم الهاجري خارج الحسابات كليا أمام القادسية، لاسيما أنه لا يزال يعاني من التفاف كعب القدم (الأنكل) منذ اللقاء الودي أمام الصليبخات، فيما ينتظر فواز الرشيدي إجراء عملية جراحية لمعالجة كسر في كعب القدم ويتوقع أن يغيب لما لا يقل عن شهرين كاملين.



ولعل الأخبار المطمئنة للجهازين الإداري والفني جاءت بعودة عبدالهادي خميس، وأدائه المشجع في التدريب الأخير للفريق، وكذلك مشاركة المحترف الأردني إبراهيم الزواهرة في تدريبات «الأحمر» عقب مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة المباريات الدولية.

وأكد مدير الفريق نجم العنزي أن مواجهة القادسية صعبة، لاسيما في ظل مشاركة متوقعة لـ 6 دوليين شاركوا مع الأزرق في اللقاء الودي الذي جمعه مع استراليا.