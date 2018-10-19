يحيى حميدان

فتحت ادارة الكرة بنادي التضامن خط المفاوضات مع مهاجم برازيلي وآخر أفريقي للتوقيع مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل، لاسيما في ظل العجز الهجومي الواضح لـ «العنيد» في المباريات الخمس التي خاضها في دوري «VIVA» الممتاز وتسجيل الفريق هدفا واحدا فقط في 450 دقيقة خاضها ما يعتبر رقما سلبيا ويحتاج للعلاج من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي رادي افراموفيتش.

ولم تكشف الإدارة عن اسم المحترف الذي سيغادر في الانتقالات الشتوية وذلك لمنح الفرصة لجميع المحترفين لإثبات قدراتهم حتى ذلك الحين.

إلى ذلك، سيفتقد التضامن جهود اللاعبين فيصل العنزي وسعد فؤاد في مباراة الشباب المقررة غدا ضمن الجولة السادسة من الدوري، ويأتي غياب الأول بداعي الإصابة، والثاني لحصوله على 3 إنذارات.