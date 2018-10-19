استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي السالمية صالح البريكي بمناسبة حفل اعتزاله المقرر ١٩ نوفمبر المقبل في مباراة ودية ستجمع منتخبنا الوطني بالمنتخب السوري، وقدم البريكي درعا تذكارية للغانم ووجه له دعوة لحضور المهرجان.

وأثنى البريكي على دعم الغانم المستمر للرياضة الكويتية بمختلف الألعاب. ومن جهته أثنى الغانم على مسيرة البريكي، مشيرا إلى انه لا يمكن نسيان المساهمات التي قدمها أحد أبرز لاعبي كرة القدم في الكويت، مؤكدا أن الأخلاق الرياضية الحميدة كانت ولا تزال من السمات التي تحلى بها البريكي في الملاعب وخارجها.