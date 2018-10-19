يحيى حميدان

استهل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته الاستعدادية للمشاركة في بطولة «أسبوع الخريف» الدولية الودية والتي ستقام في كرواتيا خلال الفترة من 27 حتى 31 الشهر الجاري بمشاركة نخبة من المنتخبات الأوروبية.



وشهد التدريب الأول حضور جميع اللاعبين المختارين وهم: خالد عبدالحميد، عبدالعزيز البسام، بدر المنصور، حمد حياة، علي السيف، صالح علي، صالح الفاضل، احمد الفارسي، محمد الهزيم، حمد العوضي، عبدالرحمن الطويل، عبداللطيف العباسي، عبدالله العنزي، سعد المري، عبدالله الحسون، ناصر العلبان، سالم الصميعي، ويوسف الخليفة.



وقاد التدريب الأول مساعد المدرب أحمد العصفور بمساعدة عبدالعزيز الكوت وذلك لوجود الطاقم الفني البرازيلي المكون من المدرب كاكاو ومدرب اللياقة ماريو ادواردو ومدرب الحراس غاروت كاليتا خارج البلاد بسبب عدم الانتهاء من إجراءات الإقامة، وعليه سيلتحقون بالوفد عند وصوله الى كرواتيا الجمعة المقبل.



وسيبدأ «الأزرق» مشواره في البطولة بمواجهة سلوڤينيا 27 الشهر الجاري وبعدها بيوم مع الپوسنة والهرسك وفي 30 منه مع اليونان ويختتم مبارياته بملاقاة المجر في اليوم الاخير من المنافسات.



من جهته، قال مدير المنتخب حسين حبيب ان الروح المعنوية كانت عالية لدى اللاعبين في اليوم الأول من التدريبات وحضور جميع اللاعبين يؤكد رغبتهم في الاستفادة من الحصص التدريبية وفرض تواجدهم في القائمة المسافرة الى كرواتيا، خاصة أن الجهاز الفني سيقوم باستبعاد لاعبين اثنين قبل مغادرة البلاد.



وأشار حبيب في حديث خاص مع «الأنباء» الى أن الجهاز الفني فضل عدم خوض أي مباريات ودية خلال الفترة التي تسبق السفر الى زغرب خاصة أن جاهزية اللاعبين عالية بسبب مشاركتهم في بطولة الدوري. واعتبر حبيب أن البطولة تعتبر مفيدة لمنتخبنا وسيحظى اللاعبون باحتكاك قوي مع المنتخبات الاوروبية المشاركة، مشيرا الى أن هذه المشاركة تأتي ضمن استعدادات «الأزرق» لخوض غمار تصفيات كأس آسيا والتي ستكون بدورها مؤهلة إلى كأس العالم 2020.



وبين أن اتحاد الكرة طلب استضافة نهائيات كأس آسيا المقررة في فبراير 2020 وبالتالي فإن فرصنا ستكون أفضل في التأهل للمونديال. لافتا إلى أن اللاعب عبدالرحمن الوادي خارج القائمة حاليا بسبب تعرضه للإصابة منذ 3 أشهر وهو في مرحلة الاستشفاء حاليا ليكون حاضرا في المستقبل.



وتقدم حبيب بالشكر لعميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتطبيقي د.حسين المكيمي ومسؤول المنشآت الرياضية والمسارح والقاعات الفنية بعمادة شؤون الطلبة م.طارق الكندري على تعاونهما الكبير مع «أزرق الصالات» وتوفيرهما صالة «التطبيقي» لإقامة التدريبات عليها خلال الفترة الحالية.