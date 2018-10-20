ناصرالعنزي

لن يتمكن لاعب وسط القادسية سلطان العنزي من اللعب مع فريقه غدا أمام الفحيحيل ضمن الدوري الممتاز بعد ان تأكدت إصابته بتمزق في مباراة الأزرق واستراليا ويحتاج للراحة لمدة 10 أيام ومن ثم العودة لمزاولة التدريبات ومن المتوقع أن يلحق بمباراة الكويت في الجولة السابعة اذا اكتمل شفاؤه، كما تم الاتفاق على إقامة مباراة القادسية والكويت على ملعب صباح السالم.

وفي الجانب القدساوي تفاعل لاعبو الأصفر مع اختيار بدر المطوع ضمن أفضل الهدافين في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وطالبوا بالتصويت له لاستحقاقه الجائزة بعد مشوار حافل مع ناديه.