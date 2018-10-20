يعقوب العوضي

أكد حارس مرمى فريق كرة اليد الأول بنادي اليرموك محمد متعب الكهيلي ان فريقه يملك مقومات المنافسة على الصعود للدوري الممتاز، وأن الفرصة لا تزال قائمة للحصول على اكبر عدد من النقاط، معربا عن عدم رضاه عن خسارة بعض النقاط في مشوار الفريق في الجولات السابقة من البطولة.

وتحدث الكهيلي عن إمكانية تطوير الفريق في ظل وجود التزام بالتدريبات ووجود مدرب متمكن مثل خلدون الخشتي لقربه من اللاعبين، مضيفا ان علينا ان نركز على مواجهاتنا المقبلة ونضع جهودنا في أرضية الملعب لترجمة فكر الجهاز الفني وحصد المزيد من النقاط.