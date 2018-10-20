هادي العنزي

ينطلق في الخامسة والنصف من مساء غد الأحد موسم كرة الطاولة 2018/2019 بمشاركة 13 ناديا على مركز شباب القصور في محافظة مبارك الكبير، وذلك بعد أن أنجزت كافة لجان الاتحاد مهامها لبدء الموسم، وستقام على المركز كافة المسابقات لمختلف المراحل السنية (تحت 12سنة، 15سنة، 18 سنة والسن العام)، بحيث توزع على أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لكل مرحلة سنية على حدة. وستكون صالة مركز شباب القصور متوافرة لأنشطة الاتحاد حتى منتصف نوفمبر المقبل، فيما يسعى مجلس الإدارة لإيجاد صالة لاستكمال الموسم.

من جهته طالب أمين السر العام في اتحاد كرة الطاولة سعد الهملان الهيئة العامة للرياضة بالجدية في توفير صالة خاصة بالاتحاد أسوة بالاتحادات الأخرى، وقال في تصريح لـ «الأنباء» إننا نعاني من هذه المشكلة منذ ما يزيد على أربعين عاما ولا تزال تشكل عقبة تحول دون النهوض باللعبة وعائقا دون تنفيذ البرامج التطويرية لمختلف المنتخبات.

وأشار إلى أن تأجير الصالات الرياضية يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الاتحاد، فضلا عن التجهيزات الفنية والصيانة الدورية التي تتطلبها الصالات المؤجرة لإقامة أنشطة الاتحاد عليها.