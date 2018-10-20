هادي العنزي

بين مطلع نوفمبر المقبل ومنتصفه كحد أقصى سينطلق موسم كرة السلة لجميع المراحل السنية بما فيها الدرجة الأولى في صالتي ثانويتي كيفان والجابرية ان لم تبادر الأندية المعتذرة بالسماح بإقامة مباريات دوري الدمج للفرق الأولى على صالاتها، ذلك ما كشف عنه أمين السر العام لاتحاد كرة السلة هيثم بارون في المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اول من أمس بمقر الاتحاد باللجنة الأولمبية الكويتية بحولي.

وذكر بارون خلال المؤتمر أن الردود بالاعتذار من عشرة أندية مشاركة في الدوري جاءت لأسباب مختلفة، فيما ينتظر رد نهائي من ناديي النصر والقادسية، متمنيا أن تصل ردود إيجابية من الأندية الـ12 المشاركة بالدوري قبل نهاية أكتوبر الجاري، حتى لا يضطر الاتحاد ـ كإجراء إجباري ـ الى إقامة الدوري العام على ثانوية الشويخ مما يؤدي بدوره الى عدم نقل المباريات تلفزيونيا وخسارة عشاق كرة السلة من متابعة رياضتهم المفضلة، وكذلك عدم استفادة الأندية والاتحاد من العائد المادي الذي تحصل عليه نظير النقل التلفزيوني.

وطالب بارون «الهيئة» بإنهاء كافة الإجراءات التي تعوق تسلم صالة الاتحاد بمجمع سعد العبدالله للصالات، لاسيما أن 90% من المنشأة الرياضية جاهزة للاستخدام، لافتا الى أن عدم توافر صالة مستقلة للاتحاد يعوق تطوير اللعبة ويحد من تنوع وإثراء مسابقات كرة السلة لمختلف المراحل السنية.

وأرجع أمين السر العام لاتحاد السلة تأخر تجهيز الصالات المدرسية لثانويتي كيفان والجابرية لإقامة النشاط عليهما لتأخر الدورة المستندية في الهيئة العامة للرياضة، مشيرا الى أن التواصل في الأيام الأخيرة مع مسؤولي الهيئة كشف أن الصيانة تسير بنسق مرتفع، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنارة، وسيتم إنجاز الأرضيات وإصلاح الساعتين الرئيسيتين خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفا أن دوري المراحل السنية سيقام بنظام القسمين ويعقبه كأس الاتحاد لكل مرحلة.