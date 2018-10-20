عبدالعزيز جاسم

قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صالح الجنفاوي في تصريح لـ «الأنباء» ان الفريق انتظم في معسكر داخلي بدءا من يوم أمس استعدادا لمباراة العربي في الجولة السادسة من دوري VIVA الممتاز والتي ستقام غدا، مشيرا إلى ان هناك دعما كبيرا من قبل مجلس الإدارة لعودة أبناء القصر إلى مستواهم المعهود.

وأشار إلى أن ما حققه الفريق حتى الآن هذا الموسم واحتلاله المركز قبل الأخير بنقطة واحدة من 5 مباريات أمر غير مقبول في الجهراء لذلك سنخوض كل مباراة مقبلة وكأنها نهائي، وذلك من أجل تعويض النقاط التي خسرناها في الجولات الماضية، مؤكدا ان الجهازين الإداري والفني واللاعبين يدركون تماما أنه لا مجال لفقدان المزيد من النقاط.

وعن مواجهة العربي، أكد الجنفاوي ان الأخضر يعتبر من الفرق الصعبة دائما لذلك علينا التركيز بصورة جيدة واستغلال الفرص من أجل الحصول على نقاط المباراة، مشيرا إلى أن الفريق استعاد خدمات محمد سعد وخالد عجب الذي تعافى من الإصابة ما يعني أن هناك قوة إضافية في خط الهجوم مع المهاجم الكاميروني رودولف دينجر.

وبين الجنفاوي ان الغائب الوحيد عن المواجهة هو المحترف الكاميروني صامويل للإيقاف، متمنيا ان يرتفع رتم أداء الفريق بشكل عام والمحترفين وتظهر الاستفادة من فترة التوقف الماضية بصورة إيجابية.