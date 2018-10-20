قال الفارس الذهبي علي الخرافي انه الفارس الكويتي الوحيد الذي نجح في التأهل إلى بطولة الألعاب العالمية للفروسية التي أقيمت سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، لكنه فضل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن المشاركة في بطولة الألعاب العالمية، ونجح في تحقيق الميدالية الذهبية باسم الكويت.

جاء ذلك على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه نادي الفروسية للاحتفال بفوز الخرافي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. وأقيم الحفل في مركز الكويت للفروسية بحضور الشيخ د.محمد الصباح وعدد من محبي رياضة الفروسية بصفة عامة، وفروسية القفز على الحواجز بصفة خاصة.

وأضاف الخرافي ان حصوله على الذهبية مصدر فخر له وتحقيق هذا الإنجاز باسم الكويت بعد غياب طويل.

من جانبه، أوضح رئيس نادي الكويت للفروسية جاسم الخرافي في تصريح ان الفارس الخرافي نجح في تحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بعد مرور سنة من تأسيس النادي، وأن هذه بداية طيبة ودافع معنوي لنا من أجل مواصلة المشوار.

بدوره، أشار عضو الجمعية العمومية بنادي الكويت للفروسية خليفة الخرافي الى أن الفارس علي الخرافي نجح في تحقيق الميدالية الذهبية في آسياد جاكرتا رغم قصر فترة الإعداد، متمنيا من الهيئة العامة للرياضة برئاسة د.حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة د.صقر الملا زيادة الدعم المقدم استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو 2020.