قال مدير عام نادي المسيلة للفروسية بدر الميلم ان البطولة المحلية الأولى لقفز الحواجز والتي ينظمها نادي المسيلة للفروسية تعتبر أولى المسابقات التي ينظمها النادي هذا الموسم، ويشارك فيها مجموعة مميزة من الفرسان والفارسات يتنافسون فيما بينهم على الفوز بالمراكز الأولى.

وقد انطلقت البطولة أمس بمشاركة كبيرة من الفرسان والفارسات الذين يمثلون جميع الأندية المحلية.

ووجه الميلم الدعوة الى الجماهير لمتابعة البطولة في مضمار نادي المسيلة والاستمتاع بالأجواء التنافسية، مشيرا إلى وجود فرسان وفارسات جدد صغار السن يتمتعون بمهارات عالية سيكون لهم مستقبل في هذه الرياضة.

وتعتبر هذه البطولة، فاتحة الموسم الحالي 2018-2019، ضمن البطولات التي ينظمها نادي المسيلة ونادي الصيد ومركز الكويت للفروسية، ونادي الكويت للفروسية بالتناوب فيما بينهم.

وتقام البطولة من 5 أشواط، وقد خصص الشوط الأول للمبتدئين على ارتفاع 60-80 سم، والثاني على ارتفاع 100 سم، والثالث على ارتفاع 110 سم، والرابع على ارتفاع 120 سم، والخامس على ارتفاع 130 سم.

هذا، وتترأس لجنة الحكام في البطولة لمى عبدالعال، وتضم كلا من دلال العبيد، ونضار المصطفى، وعبدالعزيز المشوطي.