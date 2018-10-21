يحيى حميدان

كشف المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي التضامن عبدالله العنزي، عن استمرار المهاجم السوري حسن عويد مع «العنيد» حتى نهاية القسم الأول من دوري «VIVA» الممتاز على الأقل، نافيا الأخبار التي تداولت عن مغادرة اللاعب وتوقيعه مع أحد الأندية السورية.



وأضاف العنزي أن ملف استمرار أي محترف أو مغادرته لم يفتح حتى اللحظة وذلك انتظارا لانتهاء القسم الأول وتقديم تقييم شامل لأداء كل لاعب منهم. وكانت بعض المواقع الإخبارية السورية قد كشفت عن توقيع عويد مع نادي حطين لمدة موسمين ومغادرته التضامن في هذا الوقت من الموسم.



