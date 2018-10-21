توج فارس نادي الصيد والفروسية خالد الخبيزي بلقب الشوط الرئيسي على ارتفاع 130 سم في ختام منافسات البطولة المحلية الأولى لقفز الحواجز، والتي نظمها نادي المسيلة للفروسية أمس الأول، بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، فيما جاء فارس مركز الكويت للفروسية البيلاروسي بافيل فورونكو في المركز الثاني، تلاه نجم نادي الكويت للفروسية علي الخرافي في المركز الثالث.



وقام مدير عام نادي المسيلة بدر الميلم بتكريم الأبطال، بالإضافة إلى تكريم الفارس العالمي علي الخرافي، الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. وعلى ارتفاع 120 سم جاء فارس نادي الكويت للفروسية سعد السليمان في المركز الأول، متقدما على بافيل فورونكو وعلي الخرافي وخالد الخبيزي.



وفاز فارس نادي الصيد والفروسية كريستيان جوهانسون بالمركز الأول على ارتفاع 110 سم، تلاه دافني هيلثيس وعبدالرحمن العوضي وعبدالله العوضي وبافيل فورونكو وفاطمة الصباح وشاكر الكاظمي، الذي قال انه استعد جيدا للموسم الحالي عبر معسكر هولندي لمدة 3 شهور، وشارك خلال فترة المعسكر في بطولة دولية، وتمكن من شراء حصانين تجهيزا للموسم الحالي.



وعلى ارتفاع 100 سم جاءت فارسة مربط السديراوي غيداء المزيني في المركز الأول، تلاها حسين الخرافي ومحمد الموسى وأحمد الماجد وأحمد البغلي وبراك السابج.