استقبل رجل الأعمال بدر العتيبي لاعب نادي النصر والعربي والأزرق السابق طلال نايف، والذي سيرعى مباراة اعتزاله التي ستجمع منتخب الكويت الوطني مع المنتخب البحريني الشقيق وديا يوم 15 نوفمبر المقبل، حيث أشاد بمسيرة نايف في الملاعب والتي حرص من خلالها على تمثيل الأندية التي لعب لها سواء محلية أو خليجية، أو من خلال مسيرته مع الأزرق، وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة لخدمة الرياضة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.

من جهته، وجه نايف الشكر إلى العتيبي على رعايته لمباراة اعتزاله، كما حرص على تسليم العتيبي درعا تذكارية بهذه المناسبة.