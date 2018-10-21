مبارك الخالدي

يواصل منتخبنا الوطني للشباب تحضيراته لخوض الاستحقاقات المقبلة وذلك من خلال التدريبات المستمرة على الملعب الفرعي لستاد جابر الدولي، حيث اتسمت تدريبات الأزرق الشاب بمعنويات عالية والإصرار على الاستفادة من التجمع الحالي للمنتخب.

ويقود التدريبات المدرب الكرواتي دينكو جليتش ومساعده الوطني محمد السلمان، وكان التجمع الحالي للمنتخب في هذه المرحلة قد انطلق نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يستمر خلال الأسبوع الجاري بواقع 4 حصص تدريبية وفق البرنامج المعد من لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية.

من جهته، أشاد المدرب الوطني محمد السلمان بالتزام اللاعبين خلال هذه المرحلة، وقال لـ «الأنباء» ان الهدف من هذا التجمع هو الإبقاء على حالة الاستعداد للاعبينا والتعرف عن قرب على المستويات الفنية المختلفة واستكمالا لخطة الإعداد التي بدأت في يوليو الماضي وتخللها عدة تجمعات داخل الكويت وخارجها.

وأضاف قائلا: «شهدت هذه المرحلة دخول لاعبين جدد من اختيار المدرب دينكو الذي تابع اللاعبين من خلال مباريات الدوري وكذلك من الاطلاع على أشرطة الفيديو التي وفرها الجهاز الفني المساعد»، وتابع: «أبدى اللاعبون تعاونا إيجابيا مع المدرب كون هذه هي المرحلة الأولى له مع اللاعبين، حيث أبدى إعجابه بالروح العالية والمهارات الفنية للاعبينا، إذ يسعى إلى تطويرها وتنميتها من خلال التدريبات المقبلة».

وكان الجهاز الفني قد أعلن في وقت سابق عن قائمة من 37 لاعبا هم: جاسم العوضي وأحمد الشمري وعبدالعزيز البحر وضاري العتيبي وخالد صباح ويوسف الحقلان وفواز صعب وعبدالعزيز لاجي وسلطان أمان وشمخي أمان وطلال الفضلي وسلطان الفرج ومحمد جمال ومنصور بندر وصالح البناي وعلي العطار وعبدالرحمن عبدالسلام وداود الزامل وطلال السربل وحمد الطويل وسلمان البوص ومهدي دشتي وسالم بدر وحسين أشكناني وعبدالله حسين وحسين حاجيه وعبدالرحمن الشرهان وفهد زياد وزامل الزامل وفهد السلامة ومشاري حسين وفهد العجمي وبندر السلامة وسالم الفضلي وطلال القيسي وعبدالرحمن الشمري ويوسف العتيبي.