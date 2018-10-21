ناصر العنزي

تختتم مساء اليوم الجولة السادسة من دوري «Viva» للدرجة الممتازة بإقامة مباراتين من شأنهما تغيير مراكز الفرق في الترتيب العام، ففي المباراة الأولى يدخل القادسية برصيد «10 نقاط» مباراته مع الفحيحيل برصيد «3 نقاط» على ملعب ثامر بنادي السالمية، وهو عازم على تحقيق نقاط المباراة من اجل الحفاظ على تواجده في دائرة المنافسة لكن عليه ان يحذر من ردة فعل خصمه الذي يسعى الى إثبات وجوده بين الفرق.

أما في المباراة الثانية فإن العربي صاحب الـ 7 نقاط استعد جيدا لاستضافة الجهراء صاحب الـ «النقطة الواحدة» على ستاد صباح السالم في مباراة معرضة لكل الاحتمالات.

«غياب سلطان وهاني»

القادسية يدخل مباراة اليوم وهو الطرف المرشح للفوز في المباراة قياسا على إمكانات الفريقين وخبرة لاعبيهما لكن الفوز لن يأتي بسهولة إذا لم يبذل الفريق جهدا يستحق عليه النقاط الثلاث، ويغيب عن الأصفر اليوم لاعبا الارتكاز سلطان العنزي للإصابة ورضا هاني لارتباطه بدورة في جهة عمله ومن المتوقع أن يشرك المدرب إيوان مارين لاعبه محمد خليل الذي كان أحد العناصر الرئيسية الموسم الماضي.

وكان الأصفر قد نجح الجولة الماضية في تحقيق فوز مستحق على كاظمة «2-1» وتألق في الجولات الماضية بشكل خاص من لاعبيه بدر المطوع وعبدالله ماوي، أما الفحيحيل فيأتي في مركز متأخر وبذل لاعبوه جهدا طيبا أمام الكويت قبل أن يخسروا «1-2» في الوقت بدل الضائع، وأظهر الأحمر ترابطا في تلك المباراة، لكن قلة خبرة بعض لاعبيه لم تسعفهم في المحافظة على التعادل.

هل يعود الجهراء؟

هل يعود الجهراء من المنصورية بأول فوز له أم يكمل مسلسل تعثره بعدما خسر 4 مباريات وآخرها أمام الشباب «1-2» وتعادل في واحدة وهبط في مركز متأخر لا يليق بفريق كان ينافس على المراكز المتقدمة الموسم الماضي، ودخل الجهراء في معسكر استعدادا لمباراة اليوم وشارك معه في التدريبات محمد سعد وخالد عجب المصاب، وسيغيب عن المباراة الكاميروني صامويل للإيقاف، أما العربي فقد حقق ثلاث نقاط ثمينة على حساب النصر أعادت إليه الثقة بعدما تعثر في المباريات السابقة، لكنه قادر على الاستمرارية إذا واصل اللعب بروح قتالية كما هو معروف عن الفريق الأخضر، ومنح مدرب الفريق حسام السيد الفرصة لبعض اللاعبين الذين أحسنوا في لعبهم مثل علي خلف.

يذكر أن الأخضر هو الفريق الوحيد الذي يلعب من دون محترفين.