يحيى حميدان

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصالات استبعاد اللاعب محمد المري من قائمة المنتخب المدعوة لخوض بطولة «اسبوع الخريف» الدولية الودي في كراوتيا ابتداء من 27 الشهر الجاري وذلك لأسباب فنية.

وحسب اللوائح سيتم استبعاد لاعب آخر من القائمة اليوم أو غدا على أبعد تقدير بسبب ضرورة السفر إلى العاصمة الكرواتية زغرب بـ 16 لاعبا فقط.

من جهته، اشاد مساعد المدرب أحمد العصفور بانضباط اللاعبين وجديتهم في التدريبات اليومية، مشيرا الى أن حضور كامل اللاعبين بصفة يومية للتدريبات يثبت رغبتهم في المشاركة بهذه البطولة المهمة والتي يتولى فيها تدريب «الأزرق» المدرب الجديد، البرازيلي كاكاو، والذي لم يتول قيادة التدريبات في البلاد بسبب عدم الانتهاء من اجراءات الاقامة.

وبين العصفور في حديث خاص مع «الأنباء» أن المنتخب سيخوض تدريبه الأخير يوم غد الاثنين على أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء، ثم المغادرة الى زغرب فجر الاربعاء، وسيقود كاكاو 3 تدريبات هناك أيام 24 و25 و26 الشهر الجاري قبل انطلاق البطولة في 27 منه.

وأضاف العصفور أن هذه البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات اوروبية كبيرة تعتبر مفيدة للاعبين وبشكل أخص للمدرب كاكاو الذي سيكتشف قدرات اللاعبين عبر هذه المباريات القوية، مشيرا الى أن المرحلة المقبلة قد تشهد بعض التغييرات في التشكيلة والباب سيكون مفتوحا أمام أي لاعب يبرز في البطولات المحلية مستقبلا.

وأردف العصفور قائلا: «حرصت خلال الفترة الماضية من التدريبات على الجوانب اللياقية دون اللجوء الى الخطط التكتيكية بسبب توقف الدوري في الأسابيع الثلاثة الماضية، وعليه فإن لياقة بعض اللاعبين كانت بحاجة للاهتمام قدر المستطاع».