عاد برنامج «فاست بريك» المتخصص في لعبة كرة اليد من جديد بعد غياب دام 5 سنوات بحلته الجديدة، وهو من اعداد الاعلامي سالم انس ود. احمد فولاذ، واخراج خالد المطيري وفهد المطيري وعادل انس والتنسيق والمتابعة نجاة بن ناصر وتقديم سالم انس.

ويهتم البرنامج بكل ما يخص لعبة اليد من مباريات الدوري المحلي من تحليل ومتابعة واحداث فنية، ويركز كذلك على اقوى مباريات الجولة ويضم عددا من الفقرات هي توب سيف (افضل خمس تصديات بالجولة) وفريق الاسبوع وافضل لاعب في كل مركز ونجم الاسبوع (لاعب ومدرب واداري وحكم) كذلك انطباعات الجماهير واللقطات الفنية، كما توجد بالبرنامج فقرة «تايم اوت» وتختص باحداث الجولة لفرق العمومي والمراحل السنية من امور ايجابية او سلبية تخدم او تضر اللعبة.

من جانبه، تقدم سالم انس معد ومقدم البرنامج بالشكر الجزيل لمدير القناة الثالثة «سبورت» عادل عطالله على الدعم اللامحدود للرياضة بشكل عام وكرة اليد بشكل خاصة والتي اولى لها الاهتمام خاصة وان لها جمهور كبير يتابعها، كذلك ابراز اليد اعلاميا ما يؤكد حرص مدير القناة على جميع الالعاب الرياضية.

يذكر ان برنامج «فاست بريك» يعرض الساعة ١١ من مساء كل احد على القناة الثالثة «سبورت».