تحليل: يعقوب العوضي - AL2WADHI@

لم تحظ الجولة الخامسة بمفاجآت جديدة كالجولات الأربع التي سبقتها فقد احكم كاظمة سيطرته على عرش الترتيب العام بـ (10نقاط) فيما واصل كل من الكويت، العربي وبرقان مطاردته بـ (8 نقاط) وفرض اليرموك نفسه ضمن الخمسة الكبار بـ (7 نقاط) بينما تراجع السالمية ليصبح سادس الترتيب العام بـ (6 نقاط) فيما بقيت فرق ذيل الترتيب العام على وضعها في الجولة الماضية إذ كان للساحل والفحيحيل (نقطتان) ولخيطان (نقطة) والتضامن (بلا نقاط) والى التفاصيل:

النصر مع التضامن

نجح النصر بالفوز على التضامن بنتيجة 27-22 ولكن على الجهاز الفني بقيادة مناور دهش اتخاذ احتياطاته للمستقبل فتلقي 22 هدفا يعني وجود خلل في الشق الدفاعي يحتاج لترميم فيما على التضامن إيجاد حل جذري لمشكلة الخسائر المتتالية التي لحقت به منذ سنوات.

الكويت مع الفحيحيل

في مباراة الكويت مع الفحيحيل، ضربت «يد» العميد بقوة ولم تتهاون مع الخصم وتفوقت عليه بـ 40 هدفا مقابل 22 وبفارق 18 وكعادة الأبيض لم يترك مجالا للحظ فاعتمد على قوته الضاربة محمد وخالد الغربللي ونجح في فك شفرات الدفاع المتقدم للفحيحيل 5-1، ورغم الغيابات التي طالت الأحمر إلا ان الفريق في تراجع مستمر منذ الجولة الثانية وقد يكون تأثير غياب صقر الفهد ومبارك الهندال سببا رئيسيا في ذلك.

السالمية مع العربي

من أكثر المباريات اثارة في الموسم الحالي والتي شهدت فوز العربي بشق الأنفس وبنتيجة 20-19 وتخللها الكثير من الندية بين الفريقين، حيث تألق عبدالرحمن سند من السماوي «زعيم» اللعبة بـ 11 لقب دوري فيما كان على الموعد حراس مرمى العربي وصمام الأمان مهدي خان، ولم تعرف المواجهة الهدوء أبدا فكان السالمية بشبابه قادرا على الوقوف أمام خبرات لاعبي العربي والحد من خطورة قوته الضاربة سلمان الشمالي ومشعل السويلم ويوسف حيدر وعبدالله مصطفى، كما أثبت محمد البلوشي جناح السالمية انه مصدر خطورة للمنافسين وبرزت نجومية حراس السالمية عبدالله جرخي وحسن صفر إلا ان النهاية آلت للعربي وبصعوبة بالغة.

كاظمة مع خيطان

توقع جميع متابعي اللعبة تعثر كاظمة بعد أحداث الشغب التي دارت في الجولة الرابعة وإسقاطاتها على الفريق ككل حيث أوقف سالم عبدالسلام بينما لم يكن 4 من اللاعبين الأساسيين جاهزين للتدريب هم مهدي القلاف، ناصر بوخصرا، احمد مراد وإبراهيم الأمير ولكن «السفير» أبى إلا ان يتفوق على خيطان وبنتيجة 30-22 ليضرب مثلا يحتذى به في تحدي العقبات وعدم اعتماد الفريق على لاعب معين فقط، أما خيطان فقد ترك انطباعا غريبا باستسلامه للخصوم والرضوخ للنتائج السلبية وعلى مدربه إسماعيل عبدالقدوس إيجاد مخرج للفريق والوصول به إلى بر الأمان.

الجهراء مع برقان

استحقت المتابعة لما فيها من ندية وإثارة وقوة بين الفريقين فرغم خسارة الجهراء 20-22 إلا ان الفريق ليس لديه ما يندم عليه لأنه قدم كل ما يمكنه على أرضية الملعب، فيما لعب برقان بروح عالية ايضا وبواقعية دون التهاون في المنافس ليظفر بفوز صعب كاد الا يتحقق لولا التركيز العالي لمهاجمي الفريق.

الصليبخات مع الشباب

فيصل صيوان مدرب الصليبخات احتاج للفوز الذي حققه فريقه بنتيجة 24-17 لتفادي وقوع الفريق بسلسلة النتائج السلبية، إذ لم يوفق الصليبخات في بداية مشواره، وعلى الشباب في الجهة الأخرى بقيادة المدرب الوطني يوسف غلوم تدارك الوضع، فالفريق بحاجة إلى سد التصدعات الفنية التي وقع فيها ونلتمس لهم العذر إذ يمر بفترة انتقالية على مستوى اللاعبين والجهاز الفني.

اليرموك مع القرين

خرج الفريقان بنتيجة مرضية نوعا ما 23-23، حيث كانت الغلبة والتقدم للقرين الا ان الثواني العشر الأخيرة شهدت تألق نجم اليرموك عبدالعزيز النجدي، حيث خطف هدف التعادل لفريقه، ولكن نتيجة اللقاء لا تعكس واقع المباراة الفني، حيث برز من اليرموك حارس مرماه محمد الكهيلي في التصدي لهجمات القرين المتتالية التي كانت لتحسم المباراة وبفارق كبير في حالة فشل متعب بإيقافها.

الجولة الخامسة من دمج «اليد»

10 من ذهب





وقع اختيار القسم الرياضي على تشكيلة أسبوعية متميزة في لعبة اليد، وتشمل المدرب والحكام واللاعبين بهدف تشجيعهم وتقديم دافع معنوي لهم لبذل المزيد من الجهد وتلقيبهم بـ «عشرة من ذهب» وستتغير الاختيارات في كل جولة من دوري دمج اليد العام. وجاءت التشكيلة كالآتي:

المدرب: خالد الملا (السالمية).

في حراسة المرمى: محمد متعب (اليرموك).

الظهير الأيسر: محمد الغربللي (الكويت).

صانع الألعاب: سلمان الشمالي (العربي).

الظهير الأيمن: عبدالله الحجرف (الجهراء).

الجناح الأيسر: عبدالعزيز النجدي (اليرموك).

الدائرة: فهد الهاجري (خيطان).

الجناح الأيمن: يوسف نايف (القرين).

أفضل طاقم تحكيمي: (هاني ابل) - (عبدالرحمن الملا).

GOOD LUCK

تكريم فريق الجهراء قبل مباراتهم مع برقان، وقيام «يد العربي» بالسفر الى قطر لمشاهدة نهائي بطولة الأندية العالمية، والتجمع الذي قام به مدرب اليرموك خلدون الخشتي للفريق بعد مباراة القرين.

HARD LUCK

استبعاد أسطورة اليد الكويتية علي مراد من منصة صالة الشهيد في مباراة العربي مع السالمية بدلا من استقباله استقبال الأبطال خاصة انها المرة الأولى التي يعود فيها إلى مركز الدعية بعد إعلانه اعتزال معشوقته.