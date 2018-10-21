«العنيد» يسجل أول انتصار على حساب الشباب ناصرالعنزي ـ عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

انفرد الكويت بصدارة دوري «Viva» للدرجة الممتازة في جولته السادسة بعد فوزه المستحق على النصر بأربعة دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس ليرفع الأبيض رصيده إلى «16» نقطة وحيدا في المقدمة مستفيدا من تعادل السالمية مع كاظمة وبقي النصر على نقاطه الثمان.

لم تصل الكرة إلى مرحلة الخطورة حتى الدقيقة 30 من الشوط الأول بعدما وقف دفاع الفريقين سدا أمام الهجمات، وسنحت فرصة للأبيض من كرة ثابتة قريبة من منطقة الجزاء تصدى لها المهاجم صابر خليفة وسدد الكرة بيد الحارس النصراوي محمد هادي، ودفع مدرب الكويت محمد عبدالله بالظهير الأيسر مشاري غنام وقدم حميد ميدو للوسط ولم يشارك حسين حاكم للإصابة، وغاب أيضا المحترف محمد فتاو في الوسط، ولم يتمكن الأبيض من فرض سيطرته رغم أن الكرة كانت بحوزة لاعبيه أكثر من الخصم إلا أنهم واجهوا مقاومة من دفاع النصر، وحاول جمعة سعيد استغلال مهاراته في المراوغة واخترق الدفاع في إحدى الكرات لكنه سددها خارج المرمى، ومثله صابر خليفة حصل على فرصة ثمينة لكنه لم يستثمرها جيدا.

أما العنابي فيستحق رباعي دفاعه المكون من السيد مهدي وروبن أدو ومحمد خالد وعلي عتيق الإشادة بعدما وقفوا سدا منيعا أمام الثلاثي الخطر جمعة سعيد وفيصل زايد وصابر خليفة تنفيذا لتعليمات المدرب ظاهر العدواني بضرورة الخروج من الشوط الأول بشباك نظيفة، ونظم النصر هجمات سريعة عن طريق لاعبي الوسط مشعل فواز وخالد شامان والسيد ضياء وتواجد زين العنزي في المقدمة ولم تكتمل كراتهم بهدف وسنحت فرصة للمحترف جون مارك وسدد كرته خارج المرمى.

تفوق الأبيض

في الشوط الثاني تفوق الكويت على خصمه وأنهى صيامه في الشوط الأول وأظهر وجهه الهجومي مقابل تراجع من النصر بلا سبب وكأنه فريق آخر غير ما كان عليه في الحصة الأولى، وتمكن فيصل زايد من تسجيل الهدف الأول بعد تحضير جيد من الظهير الأيسر مشاري غنام والذي قدم مستوى فنيا جيدا في هذه المباراة ويعد كسبا للأبيض في هذا المركز «50»، وأضاف التونسي حمزة الأحمر الهدف الثاني بعد أن ركن الكرة بمهارة من خارج المنطقة في مرمى الحارس محمد هادي «58» وتعتبر الحراسة من أضعف الخطوط في صفوف النصر، ودفع ظاهر العدواني بلاعبيه طلال العجمي وحمود عايض لإنعاش الهجوم ولكن هيمنة الأبيض على مجريات المباراة حالت دون تعديل النتيجة، وأشرك مدرب الأبيض محمد عبدالله مهاجمه يعقوب الطراروة لزيادة الضغط الهجومي، وتمكن جمعة سعيد من إضافة الهدف الثالث «72» وسط انهيار في صفوف النصر، ثم اضاف صابر خليفة الهدف الرابع «٨٢».

أدار المباراة الحكم الدولي علي محمود وتمكن من إدارة المباراة بشكل مرض.

تعادل السالمية وكاظمة

تعادل السالمية مع كاظمة ١-١ في المباراة التي جمعتهما على ستاد ثامر، ليصبح رصيد السماوي ١٤ نقطة ويصل البرتقالي للنقطة التاسعة، سجل لكاظمة فرانسيسكو فاندرلي (١٠)، فيما سجل للسالمية فراس الخطيب (٥٧).

ومع انطلاق الشوط الأول كانت رغبة الفريقين واضحة بتسجيل هدف مبكر ليتمكن البرتقالي من ذلك بعد مرور ١٠ دقائق بعد عرضية متقنة من عمر حبيتر وضعها البرازيلي فرانسيسكو فاندرلي برأسه في المرمى، وبعد الهدف حاول السالمية ترتيب أوراقه لكنه لم يتمكن من ذلك، فيما حافظ البرتقالي على مستواه وكاد ان يضيف الهدف الثاني برأسية فاندرلي التي ردتها العارضة.

وقبل النهاية بـ ٥ دقائق وقفت العارضة أمام هداف الدوري مهاجم السماوي البرازيلي باتريك فابيانو بعد رأسية قوية.

وفي الشوط الثاني، حاول السماوي تعديل النتيجة وبالفعل جاء هدف التعادل بعد مهارة رائعة من السوري فراس الخطيب بمراوغة مدافع كاظمة ثم يسدد الكرة بالزاوية اليسرى للحارس فواز الدوسري (٥٧).

وتبادل الفريقين الهجمات من اجل تسجيل هدف الفوز لكنهما لم يتمكنا من ذلك.

التضامن يكتسح الشباب

وفي مدينة الاحمدي، حقق التضامن فوزه الاول في المسابقة بعد تغلبه على صاحب الارض الشباب برباعية نظيفة.

وجاءت اهداف «العنيد» عن طريق يوسف العنيزان (14) والسوري حسن عويد (37 و45) وراشد المطيري (55).

وأشهر الحكم علي الحداد البطاقة الحمراء في وجه مدافع الشباب، البرازيلي هيلدر لوباتو، بعد ضربه لعويد (17)، ليقوم مدرب «ابناء الاحمدي» خالد الزنكي بسحب رأس الحربة المصري إسلام فتحي واللعب دون مهاجم عبر تأمين خط الدفاع بإدخال حسين نادر عوضا عنه.

وتساوت كفة الفريقين من ناحية العدد عقب طرد مدافع التضامن، السنغالي فالو سار، في الدقيقة 50.