ناصرالعنزي



ينطلق مساء اليوم الموسم الرياضي الكروي «2020-2021» بإقامة دوري stc «التصنيف» والذي بجمع الفرق الـ15 جميعها قبل تصنيفها إلى درجتين: ممتازة «10 فرق»، وأولى «5 فرق»، في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، حيث ستغيب الجماهير عن مشاهدتها داخل الملعب تطبيقا للاجراءات الاحترازية الصحية المطبقة على جميع الفرق. وتقام اليوم 4 مباريات تجمع الفحيحيل والصليبخات على ملعب علي صباح السالم، واليرموك مع الساحل على ملعب نادي الشباب، والجهراء مع برقان على ملعب ثامر، والسالمية مع كاظمة على ملعب نادي الكويت.



وقد اختلفت استعدادات الفرق حيث خاضت مباريات تجريبية محلية، كما أحدثت تعديلات على الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب، وفي بادرة جيدة من اتحاد الكرة تقرر رصد مبلغ 1000 دينار لكل فريق يحقق الفوز مما يساهم في رفع حدة المنافسة بين الفرق.



عادة ما تكون الفرق حذرة في بداية المنافسات وقد تتعرض لانتكاسة ثم تعود تدريجيا لوضعها الطبيعي، وفي مباريات اليوم الأربع فإن كل فريق يسعى لاقتناص النقاط الثلاث في طريقه لجمع النقاط الكافية التي تبقيه في دوري الأضواء وتبعده عن شبح الهبوط.



وفي مباراة الفحيحيل والصليبخات فإن الفريقين التقيا كثيرا في الموسم الماضي ضمن فرق الدرجة الأولى، كما ان المدربين الوطنيين ظاهر العدواني ومحمد عبيد على دراية بمستويات لاعبيهما، وتضم صفوف الفحيحيل خمسة محترفين والصليبخات اربعة.



وفي مباراة اليرموك والساحل فإن كليهما قادر على تحقيق الفوز، وقد هبط اليرموك في الموسم الماضي قبل ان يتم تعديل نظام الدوري، ويقوده مدربه الجديد الصربي دراغان غافرلوفيتش في حين ان مدرب الساحل يوسف جالي يعتمد على عناصر شابة قدمت مستوى مقبولا بعد استئناف الموسم الماضي. وفي مباراة الجهراء وبرقان فإن الترشيحات لصالح الأول الذي يلعب بقيادة المدرب الصربي زوران ملينكوفيتش.



مواجهة متكافئة



وسيكون الصراع على أشده في المواجهة المتكافئة التي ستجمع السالمية وكاظمة نظرا لتقارب المستوى بينهما، وقد اعتذر مدرب السماوي سلمان عواد عن عدم الاستمرار في آخر لحظة لظروف خاصة وجاء محمد المشعان بديلا عنه بوجود الثلاثي المحترف ليما ودي سوزا وفابيانو فيما يقود البرتقالي الاسباني روبرتو بيانكي بعدما ظهر معه بحالة فنية مرتفعة في مسابقة كأس سمو الأمير.



وتستكمل الجولة غدا بإقامة 3 مباريات تجمع القادسية والتضامن، والنصر مع الشباب، والكويت مع خيطان.