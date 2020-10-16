ناصر العنزي



يبدأ الكويت حامل لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي أولى مبارياته ضمن دوري stc «التصنيف» اليوم بلقاء خيطان على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، كما يخوض القادسية أولى مهماته في الموسم الجديد أمام التضامن على ملعب ثامر بنادي السالمية، وفي المباراة الثالثة يلتقي النصر والشباب على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وذلك في ختام الجولة الأولى من المسابقة.



الأبيض عزَّز صفوفه



اعتاد الكويت على إبرام الصفقات الناجحة في كل موسم دعما لصفوفه وتعاقد في الموسم الحالي مع المدافع التونسي رامي بدوي والإسباني من أصل أفريقي المهاجم جاي ديمبلي القادم من الجهراء، ويصنف الأبيض كمرشح أول لصدارة دوري التصنيف والمنافسة على اللقب، ولا يخشى مدربه الهولندي رود كرول من غياب بعض اللاعبين لتواجد العنصر البديل، وأبرز غائبيه نجمه العاجي جمعة سعيد الذي سيغيب أكثر من جولتين بسبب مشاركته مع منتخب بلاده وسيخضع للحجر المنزلي عند عودته.



من جانبه، فإن مدرب خيطان الإسباني كامبيلو ولاعبيه سيحتاطون كثيرا من مغبة هجوم الخصم المتوقعة، لذلك عليه تضييق المساحات أمام لاعبي الكويت واستغلال الفرص المتاحة للتسجيل.



الأصفر دون جماهيره



سيفتقد القادسية كثيرا جماهيره الغفيرة بسبب حظر دخول الجماهير بعدما اعتاد على مؤازرتهم والاحتفال معهم، ويقود الأصفر للموسم الثاني مدربه الإسباني بابلو فرانكو مدعما بخمسة محترفين وهم جيمس أوكوسو وعدي الصيفي ولوكاس غاوتشو والوافدان الجديدان الألباني وراتس تراشي «ظهير أيسر» والنيجيري دينيس سيسوجه «مهاجم» الى جانب عناصره المحلية البارزة وفي مقدمتهم بدر المطوع.



من جانبه، فإن التضامن استعد للمنافسة بخوضه مباريات تجريبية أظهر بها أداء طيبا وفاز على السالمية والكويت «4-2 و4-1» لكن المباريات الرسمية لها حسابات وطرق أخرى.



وفي مباراة النصر والشباب، فإن المنافسة ستكون متكافئة بينهما وكل منهما قادر على خطف النقاط الثلاث.

وقد قدم العنابي بقيادة مدربه أحمد عبدالكريم مستويات جيدة عقب استئناف النشاط، في حين يدخل الشباب بقيادة مدربه الجديد المونتنيغري سلافيلوب مدعما بلاعبين محترفين وعناصر محلية مجتهدة.