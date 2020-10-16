مبارك الخالدي



أعلن أمين السر العام بالنادي العربي فؤاد المزيدي أن إدارة النادي أغلقت ملف مستحقات جميع المحترفين السابقين وتم سداد جميع الاستحقاقات المالية، مؤكدا أن الشائعات حول عقوبة منتظرة بحق النادي بحرمانه من التعاقدات هو مجرد شائعات.



وأضاف أن ما تردد حول عقوبات على النادي لعدم الالتزام بتسديد مستحقات متأخرة للسوري يوسف قلفا غير صحيح، حيث إن اللاعب تسلم كل مستحقاته أسوة بالمحترفين الآخرين.



إلى ذلك، أكدت مصادر مقربة من اللاعب السوري قلفا انه بالفعل تسلم مستحقاته المالية كاملة، متمنيا للنادي وإدارة الفريق كل النجاح والتوفيق.



وفي شأن متصل يواصل العربي تدريباته بشكل منتظم رغم غياب الفريق عن الجولة الأولى لدوري التصنيف، وذلك للراحة استعدادا لمواجهة الجهراء الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من البطولة، فيما لايزال الجهازان الفني والإداري في نقاش مستمر حول تقييم كل اللاعبين بعدالة ومساواة قبل القرار النهائي لاعتماد القائمة.