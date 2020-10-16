هادي العنزي



جدد الجهاز الإداري للكرة بنادي السالمية برئاسة الشيخ تركي اليوسف إعارة المهاجم الدولي حسين الموسوي حتى نهاية الموسم 2020-2021، وذلك نظرا للمستوى المتميز الذي ظهر به الموسوي الموسم الماضي مع السالمية، وكذلك للتفاهم الكبير الذي أظهره مع المهاجم البرازيلي باتريك فابيانو.

وقد تقدم الموسوي بالشكر لإدارة السالمية على الثقة التي أولوها إياه، آملا التوفيق للفريق في الموسم المقبل، وتحقيق الألقاب التي يسعى إلى حصدها بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان.



وقد استعان السالمية مؤخرا بخدمات المهاجم عبدالله الظفيري بعد شطبه من كشوف كاظمة، فيما فضل السالمية عدم التعاقد مع محترفين أجانب جدد، مكتفيا بالثلاثي البرازيلي المدافع أليكس ليما، وفابيانو، ولاعب الوسط رونيرو.