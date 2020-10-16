يحيى حميدان



وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا صباح امس على طلب اتحاد الكرة الخاص بتأجيل استضافة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات في كرة الصالات والتي كانت مقررة خلال ديسمبر المقبل بالكويت لتقام العام المقبل بسبب ظروف جائحة «كورونا» والتي تعيق حركة الطائرات بين الدول بشكل طبيعي.

ولم يحدد الاتحاد القاري موعدا رسميا لاقامة النهائيات القارية المؤهلة الى كأس العالم في ليتوانيا، علما بأن اتحاد الكرة حدد اقامتها خلال شهري مارس وابريل.



وعلى أثر ذلك، قرر الجهاز الاداري لمنتخبنا الوطني إلغاء التدريبات ابتداء من الاحد المقبل، حيث سيتم كافة اللاعبين المختارين في قائمة «الازرق» لفحوصات لياقية وغذائية للوقوف عند الحالة البدنية التي وصلوا لها.



هذا وكان من المفترض أن يدخل منتخبنا الوطني في معسكر داخلي مساء امس، بيد أن قرار تأجيل النهائيات الآسيوية ساهم في إلغاء كل الخطط التي كانت مقررة لإعداد «الازرق».