هادي العنزي



أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس اللجنة النسائية فاضل الداود أن التسجيل في بطولة الثلاثيات النسائية لكرة السلة التي ستنطلق منافساتها في 12 نوفمبر المقبل مشجع بشكل كبير، مضيفا أن البطولة تعد الأولى لفئة السيدات وقد وصل عدد الفرق المشاركة حتى أمس الى 12 فريقا، ويتوقع أن يزداد العدد في الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن الدوري النسائي سينطلق في فبراير المقبل بعدما بدأت الأندية تستعد للمشاركة في أول دوري نسائي تحت رعاية الاتحاد.



إلى ذلك، كرم الداود بحضور أمين السر المساعد للاتحاد عويد العنزي الحكمة منيرة الحشاش لحصولها على الشارة الدولية، وهي تعد أول حكمة كويتية تحصل على الشارة الدولية في بطولات الثلاثيات 3×3، كما كرم المدربة فرح العمار بعد حصولها على الرخصة الدولية في التدريب، وهي بدورها أول مدربة تحصل على الرخصة الدولية.



وأشار الداود إلى مجلس الإدارة حريص على دعم المواهب الكويتية ومهتم كثيرا بالرياضة النسائية، والتي أخذت تحظى باهتمام ودعم الهيئة العامة الرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية، آملا التوفيق للحشاش والعمار في مسيرتهما الرياضية.