المزيدي: 4 رياضات نسائية باشرت تدريباتها في «العربي»

أبوالحسن: قلة المنشآت عقبة كبيرة أمام رياضة المرأة



هادي العنزي



طالب ناديا العربي والقادسية بزيادة الميزانية الخاصة بالأندية الشاملة على أن تكون مخصصة للرياضات النسائية الجديدة، نظرا للاحتياجات الضرورية التي تتطلبها تلك الألعاب الناشئة حديثا، والتي تحتاج إلى كثير من أوجه الدعم خاصة المالي منه، لتوفير كل متطلباتها للنهوض بها وتطويرها، جاء ذلك خلال الزيارة الودية التي بادرت بها لجنة رياضة المرأة في اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة فاطمة حيات وعضوية الشيخة بيبي السالم الصباح.



وقد اطلعت لجنة رياضة المرأة على احتياجات الرياضات النسائية في الأندية الشاملة والمعوقات التي تعترض طريقها، وقد التقت اللجنة بنادي القرين مطلع الأسبوع الجاري، كما اجتمعت مساء أمس الأول مع أمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن، وأعقبته بلقاء آخر مع أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي، علما بأنها ستواصل زياراتها الدورية، حيث ستلتقي إدارة نادي الكويت الأسبوع المقبل.



وعبر فؤاد المزيدي عن سعادته بالاهتمام الذي تبديه اللجنة الأولمبية الكويتية برياضة المرأة، وقال لـ «الأنباء»: «نقدر الجهود المخلصة التي تقوم بها لجنة رياضة المرأة، فالعربي حريص على تقديم الدعم للفتاة الرياضية، وقد باشرت ألعاب كرة اليد، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة تدريباتها الفعلية في النادي منذ ما يقرب شهرين، فضلا عن كرة القدم للصالات منذ الموسم الماضي، كما أن النادي سباق دائما في دعم الرياضيين بشكل عام»، لافتا إلى أن الدعم المالي من «الهيئة» يشكل حجر الزاوية لكي يوفر النادي كل المتطلبات الأساسية لضمان نجاح واستمرار الرياضة النسائية.



من جهته، أكد أمين السر العام بنادي القادسية حسن أبو الحسن أن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع المهمة التي من شأنها الارتقاء بالرياضة النسائية، مضيفا: أتمنى من الهيئة زيادة المخصصات المالية، لكي تتمكن الأندية من الصرف على الألعاب خاصة الرياضة النسائية الجديدة، لاسيما أن قله المنشآت الرياضية تعد عقبة كبيرة أمام الأندية.



من جانبها، أشادت فاطمة حيات بحرص واهتمام الأندية بالرياضة النسائية، وأكدت لـ «الأنباء» أن سبب الزيارة بالدرجة الأولى يأتي لتقديم الشكر إلى مجالس الإدارات على العمل لأجل النهوض برياضة المرأة في الكويت، ومضيفة سوف نواصل الزيارات الدورية خلال الفترة المقبلة، ونتطلع إلى مستقبل أفضل في جميع الألعاب الفردية منها والجماعية، ونأمل من الهيئة دعم الأندية الشاملة التي تهتم بدعم رياضة السيدات بعد غياب امتد لأربعة عقود، كما نأمل على الأندية الأخرى أن تبادر بالمشاركة في النشاط الرياضي النسائي.



ولفت إلى أن اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر قدمت عدة توصيات لـ «الهيئة» منها الاحتراف الجزئي للاعبات، وزيادة الدعم المادي للاتحادات والأندية التي تهتم برياضة المرأة، كما نأمل تعاون وزارة التربية لتوفير صالات المدارس القريبة للأندية التي لا توجد لديها منشآت كافية.