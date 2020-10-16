يعقوب العوضي



تتواصل منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بإقامة 5 مباريات ضمن الجولة الـ 4 من البطولة اليوم، حيث يلعب الجهراء (نقطة واحدة) مع الفحيحيل (4 نقاط) في الـ4:30 ويتواجه خيطان (4 نقاط) مع القرين (6 نقاط) في الـ 6:15 ويلتقي اليرموك (نقطتين) مع التضامن (بلا رصيد) في الـ 8:00 وتقام المباريات الـ 3 على صالة مجمع ملاعب الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، فيما تستضيف صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية لقائي النصر (6 نقاط) مع الشباب في الـ 5:00 والصليبخات (نقطة واحدة) مع الساحل (نقطتين) في الـ 6:45.



وبطبيعة الحال يتسلط الضوء على مواجهة القرين مع خيطان، حيث يطمح الأول الى فض شراكته في صدارة الترتيب العام مع النصر، فلدى مدرب القرين رشيد شريح كتيبة قوية في شقيها الدفاعي والهجومي فيعول على ميثم دشتي، بخيت جميل، فيصل الحوطي فهد الروضان وكوسى الجدي لتحقيق أهدافه والخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة، ويدافع عادة بطريقة 6-0 ولكنها تتغير حسب مجريات اللعب.



وفي الطرف الآخر خيطان بقيادة المدرب البحريني علي العنزوري يسعى الى إثبات وجوده ومحاولة اللحاق بالقرين والنصر في صدارة الترتيب العام والمنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز، حيث يعول العنزوري على كل من عبدالله جاولي، يوسف البلوشي، رامز جاسم سالم البلوشي، إبراهيم البلوشي ويحرسهم يوسف مدوه ومحمد الكندري وتعتبر التصويبات من مسافات مختلفة أحد الحلول التي يعتمد عليها الفريق.



ورغم أن كفة القرين أرجح نسبيا نظرا لتاريخ مواجهة الفريقين وعطفا على مواجهتهما في دوري الدمج، إلا أن لقاء اليوم يختلف، حيث إن حسبة التأهل إلى الدوري الممتاز أصبحت واقعا ملموسا، وأصبحت المرحلة الحالية مرحلة تصنيف رسمية والمطلوب فنيا من الفريقين التركيز الدفاعي وعدم ارتكاب الأخطاء.